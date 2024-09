Cina, borse in netto rialzo: Shanghai guadagna il 4,15%

Chiusura in netto rialzo per le borse cinesi, che hanno beneficiato del recente pacchetto di misure annunciato dalla banca centrale cinese per rilanciare l’economia nazionale. A conclusione degli scambi, l’indice composito di Shanghai ha guadagnato il 4,15%, attestandosi a 2.863,13 punti, mentre quello di Shenzhen è salito del 3,95%, raggiungendo 1.555,98 punti.

Molto positiva anche la performance della Borsa di Hong Kong, dove l’Indice Hang Seng ha chiuso in rialzo del 4,13%, attestandosi a 19.000,56 punti.