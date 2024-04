Cina, borse ancora in calo: Hong Kong chiude a -1,2%

Le borse cinesi hanno segnato una chiusura negativa, risentendo delle preoccupazioni per un possibile ritardo nell’inizio del ciclo di riduzione dei tassi d’interesse negli Stati Uniti. Al termine delle contrattazioni, l’indice Composite di Shanghai ha mostrato una diminuzione dello 0,18%, fermandosi a 3.069,30 punti, mentre l’indice di Shenzhen ha evidenziato un calo dello 0,66%, chiudendo a 1.767,96 punti. Anche la Borsa di Hong Kong non è stata esente da perdite, con l’Indice Hang Seng che ha concluso la giornata in ribasso dell’1,2%, a 16.725,10 punti.