Cina, bilancia commerciale 2023: esportazioni in calo, è la prima volta dal 2016

Resi noti in Cina i dati relativi alla bilancia commerciale dell’intero anno 2023, che hanno messo in evidenza la prima flessione delle esportazioni, su base annua, in sette anni.

Le esportazioni sono scese del 4,6%, soffrendo di fatto il primo calo su base annua dalla flessione pari a -7,7% del 2016.

Giù anche le importazioni, in ribasso del 5,5%. Il calo in questo caso è stato il primo dal 2020, anno d’inizio della pandemia Covid-19.

Nel solo mese di dicembre, invece, le esportazioni cinesi sono aumentate su base annua del 2,3% (valutate in dollari Usa), più del rialzo dell’1,7% atteso dagli analisti, mentre le importazioni sono salite su base annua dello 0,2%, a un ritmo lievemente inferiore rispetto al +0,3% stimato.