Cina: banca centrale lancia facility swap per stimolare l’azionario

La banca centrale della Cina ha annunciato la creazione di un facility swap per fornire liquidità agli investitori istituzionali, al fine di acquistare azioni, nell’ambito di un pacchetto di stimoli per sostenere le borse locali.

Il valore dello strumento è pari a 500 miliardi di yuan (70,6 miliardi di dollari) e potrà essere ampliato in futuro. Come garanzie per l’ottenimento del credito, potranno essere utilizzati diversi strumenti, fra cui obbligazioni, ETF azionari, azioni dell’indice CSI 300 e altri asset, secondo quanto affermato dalla PBOC.

L’annuncio arriva in un momento di stallo a causa dell’assenza di stimoli fiscali immediati. Gli investitori attendono ora una conferenza stampa del Ministro delle Finanze, Lan Fo’an, prevista per sabato.