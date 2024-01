Cina: banca centrale annuncia allentamento

La Cina si è impegnata a ridurre la quantità di liquidità che le banche devono detenere come riserve all’inizio del mese prossimo, nel tentativo di rilanciare l’economia in difficoltà.

I requisiti di riserva per le banche saranno ridotti di 50 punti base a partire dal 5 febbraio, il che fornirà 1.000 miliardi di yuan (139,8 miliardi di dollari) di capitale a lungo termine, ha dichiarato Pan Gongsheng, governatore della People’s Bank of China, in una conferenza stampa a Pechino mercoledì.