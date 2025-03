Cina: +5,9% per produzione industriale a febbraio, +4% per vendite al dettaglio

Nel mese di febbraio la produzione industriale in Cina ha mostrato un +5,9%, un dato che si confronta con il +5,3% atteso dagli analisti. Tra i dati in uscita oggi per la seconda economia mondiale spiccano anche le vendite al dettaglio che hanno segnato un +4% contro il +3,8% del consensus Bloomberg.