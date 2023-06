Chip: Arm in trattative con Intel per IPO al Nasdaq

Arm, l’azienda di progettazione di chip sostenuta da SoftBank Group, sta dialogando con potenziali investitori strategici, tra cui Intel, per realizzare una delle più grandi IPO del 2023. L’azienda britannica avrebbe avuto colloqui anche con altre società in merito ad una potenziale partecipazione nell’operazione, secondo quanto riferito da fonti anonime.

Le trattative sono ancora in una fase iniziale e potrebbero non concretizzarsi. Non è ancora chiaro quanto verrà investito in Arm o quale sarà la struttura dell’accordo. I rappresentanti di Intel e Arm hanno preferito non commentare.

Le azioni di SoftBank sono aumentate fino al 7,7% a Tokyo martedì. Arm mira a raccogliere fino a 10 miliardi di dollari dalla quotazione a New York, prevista entro quest’anno, nonostante i ripetuti appelli del governo britannico per riportare il gigante tecnologico di casa a Londra, dove un tempo era quotato.

L’attrattiva di valutazioni tecnologiche più elevate e una base di investitori più ampia negli Stati Uniti ha alla fine prevalso per Arm, che dovrebbe quotarsi al Nasdaq.