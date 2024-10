China Food Investment si quota sul Nasdaq tramite SPAC

02/10/2024 16:49

Toyota Motor ha annunciato un investimento di 500 milioni di dollari in Joby Aviation per supportare la certificazione e produzione degli aerotaxi elettrici. Questo si aggiunge ai precedenti 394 milioni e fa parte di una collaborazione per la produzione commerciale. L’investimento verrà completato in due tranche entro il 2025.