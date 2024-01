China Evergrande EV: titolo crolla del 23% dopo l’arresto del direttore esecutivo

Le azioni dell’unità di produzione di veicoli elettrici dell’immobiliarista China Evergrande sono crollate del 23% lunedì, dopo che l’unità ha rivelato che il suo vicepresidente è stato arrestato.

In un documento depositato presso la borsa di Hong Kong, Evergrande NEV ha annunciato che “la società ha appreso che il suo direttore esecutivo, Liu Yongzhuo, è stato arrestato in conformità con la legge per sospetto di reati illegali”.