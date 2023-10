CheckSig: Bitcoin +66% da inizio anno. Chiarezza regolamentare aiuta la crescita

Bitcoin continua ad essere il leader indiscusso nel settore, capace di

eccezionale resilienza.

Così Ferdinando Ametrano, direttore scientifico di DGI e amministratore delegato di CheckSig il cui ufficio Digital Gold Institute (DGI), e principale think tank italiano specializzato in Bitcoin, crypto-asset e blockchain, ha presentato oggi la diciassettesima

edizione del suo report trimestrale.

La volatilità di Bitcoin conferma il trend decrescente degli

ultimi 12 mesi, scendendo da oltre il 70% a meno del 50%, un livello comparabile con Tesla, Netflix, Apple e Amazon, gli altri campioni di rendimento dell’ultimo decennio.

Le correlazioni con le altre asset class sono tornate tutte ampiamente sotto il 50% confermando il potenziale di diversificazione associato all’inserimento di Bitcoin in un portafoglio di investimento. Infine, escludendo gli stable-coins che non hanno funzione di investimento, Bitcoin rappresenta il 64% dei volumi scambiati negli ultimi 12 mesi in ambito cripto.”