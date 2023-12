Censis: per gli italiani la casa è elemento di sicurezza

La proprietà immobiliare mantiene un ruolo fondamentale nella percezione della sicurezza tra gli italiani. Nonostante le sfide, l’83,2% della popolazione italiana vede la proprietà della propria abitazione come un elemento di sicurezza e stabilità. Questa visione è condivisa da diverse fasce d’età: 76,9% tra i 18-34 anni, 82,4% tra i 35-64 anni e addirittura l’89,3% tra coloro che hanno 65 anni o più.”

La casa non è solo un rifugio sicuro, ma rappresenta anche un espressione dell’identità personale. Per il 78,4% degli italiani, la propria abitazione riflette la loro personalità e identità. Inoltre, per il 69,1% degli intervistati, l’investimento immobiliare è sempre considerato un investimento sicuro. La casa è vista come un patrimonio da preservare per le future generazioni. Il 50,0% dei proprietari afferma che non venderebbe mai la propria casa, con l’intenzione di lasciarla in eredità ai propri figli o nipoti. Questi dati confermano l’importanza della proprietà immobiliare nella società italiana, rappresentando un pilastro di stabilità individuale e coesione sociale. Questo è quanto emerge dal 2° Rapporto Federproprietà-Censis ‘La casa nonostante tutto.