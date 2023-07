Cementir: ricavi +1,1% e Mol +39,5% nel 1H 2023

Cementir Holding ha annunciato i risultati consolidati per il primo semestre del 2023. La società ha registrato ricavi per 840,7 milioni, segnando un incremento dell’1,1% rispetto ai 831,6 milioni del primo semestre del 2022. Se consideriamo i Ricavi non-GAAP, questi ammontano a 868,2 milioni, in aumento del 5,1% rispetto al 2022.

Il Margine operativo lordo di Cementir Holding ha mostrato una forte crescita, raggiungendo i 200,5 milioni. Questo rappresenta un incremento del 39,5% rispetto ai 143,8 milioni registrati nel primo semestre del 2022. In termini non-GAAP, il Margine operativo lordo è stato di 202,4 milioni, segnando un aumento del 40,9% rispetto al 2022.

L’Utile netto di Gruppo ha raggiunto i 90,3 milioni, in aumento del 35,6% rispetto ai 66,6 milioni del primo semestre del 2022. Considerando l’Utile netto di Gruppo non-GAAP, questo è pari a 109,8 milioni, con un incremento del 78,9% sul 2022. La società ha anche riportato una Cassa netta di 11,0 milioni . Inoltre, la guidance 2023 sul margine operativo lordo è stata rivista al rialzo di oltre il 7%.