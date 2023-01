Cellularline: Finalizza l’acquisizione della tedesca Peter Jäckel

Cellularline ha finalizzato l’acquisizione del 60% del capitale sociale di Peter Jäckel, società tedesca operante nel settore degli accessori per smartphone, che verrà consolidata a partire dal 1° gennaio 2023.

L’operazione permetterà al Gruppo Cellularline di operare in modo più strutturato in Germania, che rappresenta il più rilevante mercato europeo degli accessori per smartphone, accelerando altresì la propria strategia di crescita di lungo termine sui mercati internazionali.

Nel 2021, Peter Jäckel ha sviluppato un fatturato di 9,4 milioni con un risultato netto di 1,42 milioni. La posizione finanziaria netta di Peter Jäckel ad oggi è stimata positiva per circa 0,6 milioni.

Il corrispettivo preliminare per l’acquisizione del 60% del capitale sociale di Peter Jäckel GmbH è pari a 3,05 milioni ed è stato pagato al closing. Nel corso del primo semestre 2023, a seguito dell’approvazione del bilancio 2022 di Peter Jäckel GmbH, verrà pagato un eventuale conguaglio di prezzo.

Il corrispettivo è stato finanziato attraverso l’utilizzo di una linea di credito esclusivamente destinata ad operazioni di M&A, già sottoscritta con Banco BPM e Intesa Sanpaolo. Nel triennio 2023-2025 le parti avranno facoltà di esercitare opzioni Put&Call sulla partecipazione di minoranza pari complessivamente al 40%, suddivisa in due tranche. L’esercizio delle predette opzioni potrebbe quindi consentire a Cellularline di accrescere la propria partecipazione fino al 100% entro il 2025.