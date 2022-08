CDP sottoscrive un’emissione obbligazionaria di Banco BPM da 300 milioni

Cassa Depositi e Prestiti (CDP) ha sottoscritto un’emissione obbligazionaria di importo pari a 300 milioni interamente in favore di Banco BPM. Le risorse saranno impiegate per concedere nuovi finanziamenti alle piccole e medie imprese e alle Mid-Cap italiane per investimenti sostenibili sul territorio nazionale. L’iniziativa consolida la collaborazione tra le due istituzioni e consente di mettere a disposizione nuova finanza nell’ambito di “Investimenti Sostenibili 2020-2023”: un programma di Banco BPM per la promozione dei principi ESG, che ammonta attualmente a 5 miliardi, dedicato alle aziende italiane che hanno l’obiettivo di realizzare interventi green. In particolare, le risorse di CDP seguiranno le linee guida del programma e saranno dedicate a progetti focalizzati sull’efficientamento energetico delle imprese, sulle iniziative di “green financing” (finanziamenti per migliorare la classificazione energetica degli immobili) e su investimenti sostenibili che rispettino i criteri definiti dalla tassonomia europea. La nuova finanza potrà, inoltre, essere utilizzata insieme agli strumenti pubblici di garanzia a disposizione delle PMI (Fondo di Garanzia). I finanziamenti erogati, che avranno un importo massimo di 25 milioni e scadenza minima non inferiore a 18 mesi, potranno sostenere gli investimenti sostenibili di circa 1.000 fra PMI e Mid-Cap.