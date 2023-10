CDP, MCC, Equita: Basket Bond Tech per sostenere l’innovazione in Italia

Cassa Depositi e Prestiti (CDP), Mediocredito Centrale (MCC) ed Equita hanno inaugurato il programma di finanziamento Basket Bond Tech, una risorsa dedicata alle imprese digitali coinvolte in progetti di innovazione tecnologica. L’obiettivo principale è di proporre un’alternativa al canale di finanziamento tradizionale per le PMI e le Mid-Cap italiane, favorendo così i piani di investimento, la crescita e il rafforzamento della loro competitività sia in ambito nazionale che internazionale.

Il funzionamento del programma prevede che le aziende beneficiarie emettano minibond, che verranno sottoscritti da una società di cartolarizzazione specifica. Quest’ultima sarà finanziata attraverso l’emissione di titoli ABS (asset backed securities), con quote paritetiche sottoscritte da CDP e MCC. I minibond, emessi su base unsecured, possono avere una durata massima di sei anni e prevedono un rimborso del capitale a rate costanti.