Cathie Wood: investitori verso fondi tematici nel 2024

Cathie Wood, fondatrice di ARK Investment Management, prevede che gli investitori si riverseranno sui fondi tematici più popolari quando la Federal Reserve abbasserà i tassi di interesse.

Questa previsione arriva dopo l’annuncio dell’acquisizione di Rize ETF, un altro emittente di fondi negoziati in borsa, in un grande slancio verso il mercato europeo emergente per gli investimenti basati su trend.

Secondo Wood, la banca centrale potrebbe iniziare a tagliare i tassi nel 2024, una mossa che favorirebbe le strategie di investimento da lei predilette nel corso degli anni. “Penso che siamo dall’altra parte di quell’enorme aumento dei tassi di interesse, che ha distrutto molte performance”, ha dichiarato Wood a Bloomberg TV. “Questo è il punto più importante. E siamo pronti per il grande salto.”

Nonostante Wood riconosca che i suoi ETF hanno faticato l’anno scorso, mentre le banche centrali di tutto il mondo aumentavano i tassi di interesse per combattere l’inflazione, la maggior parte dei fondi della sua gamma ha registrato rendimenti a doppia cifra finora nel 2023. L’ARK Innovation ETF, il suo fondo di punta, è cresciuto di circa il 33% quest’anno. L’ARK Next Generation Internet ETF è salito del 46%.

Wood ha affermato che gli scioperi degli United Auto Workers possono rappresentare uno sviluppo positivo per Tesla, un investimento chiave di ARK.