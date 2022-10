La famosa investitrice Cathie Wood ha acquistato un’altra tranche di azioni Adobe mentre il titolo scivola vicino ai minimi di metà settembre, quando è crollato dopo l’annuncio della sua più grande acquisizione di sempre.

L’Ark Next Generation Internet ETF di Wood ha acquistato 23.605 azioni Adobe quasi un mese dopo che il produttore di prodotti software ha dichiarato di voler acquistare la startup Figma in un’operazione valutata circa 20 miliardi di dollari, secondo i dati di Bloomberg. Lo stesso fondo ha acquistato 22.874 azioni il 19 settembre, pochi giorni dopo che Adobe aveva subito il più forte calo in un solo giorno dal 2010.

Il crollo sulla scia dell’acquisizione di Figma ha portato a una raffica di declassamenti da parte degli analisti sul titolo di Adobe, uno dei preferiti di Wall Street per oltre un decennio. Il titolo ha perso più della metà del suo valore rispetto al massimo storico raggiunto a novembre.