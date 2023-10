Casta Diva Group: 80 progetti attivati a ottobre 2023 per un valore di 12,8 milioni di euro

Casta Diva Group, un’importante società di comunicazione quotata su Euronext Growth Milan, ha annunciato l’attivazione di 80 progetti nel mese di ottobre 2023, tramite le sue società operative. Il valore complessivo dei progetti ammonta a 12,8 milioni di euro, come comunicato dal Gruppo.

I dettagli dei progetti sono stati rivelati: Genius Progetti si occuperà dell’organizzazione di 20 eventi per un valore di produzione di 3,9 milioni di euro. G2 Eventi gestirà 25 eventi, con un valore complessivo di 6,2 milioni di euro. Casta Diva Ideas e Casta Diva Pictures si occuperanno rispettivamente di 20 eventi per 1,3 milioni di euro e 15 eventi per 1,4 milioni di euro.

Inoltre, la società Blue Note ha avuto un settembre di grande successo con l’organizzazione di 11 concerti sold out. Il mese di ottobre si preannuncia altrettanto fruttuoso con 12 appuntamenti già programmati nelle prime due settimane, tra cui due eventi di spicco con la partecipazione dell’attore Jeff Goldblum.