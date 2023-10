Cassa Centrale Banca e BCC Pugliesi finanziano la transizione energetica di Megamark

Cassa Centrale Banca si unisce a cinque BCC affiliate pugliesi, tra cui BCC San Marzano come leader del progetto, BCC Locorotondo, BCC Cassano delle Murge e Tolve, BCC Conversano e BCC Alta Murgia, per finanziare il progetto di transizione energetica del Gruppo Megamark. Il contributo finanziario fornito è di 15 milioni di euro, parte di un investimento totale per il progetto di 21 milioni di euro.

Secondo un comunicato, questo è il terzo progetto di questo genere per Megamark, leader nel Sud Italia nella distribuzione organizzata. Megamark gestisce oltre 500 supermercati diretti e affiliati in Puglia, Campania, Molise, Basilicata e Calabria sotto i marchi Famila, Dok, Sole 365 e A&O.