Cashback: c’è tempo fino a fine ottobre per recuperare rimborso

Ci sarà tempo fino al 31 ottobre prossimo per recuperare i rimborsi non ricevuti per IBAN mancante o errato del programma Cashback, che si è concluso il 31 dicembre 2021. Lo rende noto il Dipartimento del Tesoro.

Lanciato in via sperimentale l’8 dicembre 2020 con un rimborso speciale dedicato agli acquisti natalizi e rimasto attivo dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021, il Cashback è stato un progetto, inserito all’interno del più ampio Piano Italia Cashless, nato con l’obiettivo di incentivare l’utilizzo di carte e applicazioni di pagamento, carte di credito e debito per favorire lo sviluppo di un sistema di transazioni digitale, sicuro, semplice e trasparente.