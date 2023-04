Carte di credito nel mirino dei cybercriminali: Italia nella Top 20 dei paesi colpiti

L’Italia si colloca al 14esimo posto assoluto tra i paesi più colpiti per furto delle credenziali delle carte di credito. Il maggior numero di vittime allertate per hacking vivono in Lazio (21,1%) e in Lombardia (14%).

Così emerge dall’ultimo Osservatorio Cyber realizzato da CRIF, che mira ad analizzare la vulnerabilità delle persone e delle aziende agli attacchi cyber e ad interpretare i trend principali che riguardano i dati esposti in ambienti open web e dark web. Nell’ultimo anno sono stati oltre 1,6 milioni gli alert inviati relativamente a dati rilevati sul dark web

In crescita gli alert relativi ai numeri telefonici abbinati a nome e cognome: +4,4%. Infine, la maggioranza degli account violati riguarda l’intrattenimento con giochi online e dating (37,2%) ma è in crescita la violazione di account social (+125,8%).