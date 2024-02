Carte di credito, Capital One acquisterà Discover Financial Services per $35,3 miliardi in azioni

Capital One Financial ha annunciato di aver raggiunto un accordo per l’acquisizione della rivale Discover Financial Services, per un valore di $35,3 miliardi, che prevede il pagamento della cifra in azioni.

Il completamento della fusione, che comporterà la creazione di un colosso delle carte di credito controllato per il 60% dagli azionisti di Capital One e per il 40% dagli azionisti di Discover, è atteso per la fine del 2024 o gli inizi del 2025.

Sia Capital One Financial che Discover Financial Services sono tra i principali emittenti di carte di credito negli Stati Uniti.

Con l’acquisizione di Discover, Capital One espanderà l’offerta di carte di credito e la sua base di depositi.