Caro vita: Germania presenta piano anti-rincari, sul piatto 65 miliardi

Contrastare i rincari legati alla guerra e alla crisi energetica è l’obiettivo del piano che sta mettendo a punto il cancelliere tedesco Olaf Scholz. Sul piatto ben 65 miliardi di euro.

Per quanto riguarda le misure del piano, Scholza ha presentato un voucher energetico una tantum di 300 euro per milioni di pensionati e 200 euro per gli studenti. Il governo vuole anche che gli extra-profitti, realizzati da alcune società energetiche, vengano utilizzati per alleggerire le bollette delle famiglie.

Inoltre il piano prevede anche l’introduzione di un prezzo ridotto per i consumi finali di elettricità fino a una certa soglia, un nuovo biglietto per il trasporto locale a livello nazionale che sostituisca il biglietto mensile da 9 euro che questa estate ha avuto una grande successo (stanziati 1,5 miliardi di euro a questo scopo), un incremento degli assegni familiari pari a 18 euro al mese per il primo e il secondo figlio. “La Russia – ha dichiarato Scholz – non è un partner energetico affidabile. Supereremo questo inverno”