Carlsberg firma accordo di vendita per attività in Russia

Carlsberg, azienda danese leader nella produzione di birra a livello globale, ha recentemente siglato un accordo per la cessione del suo business in Russia. La nota diffusa dall’azienda afferma che il processo di separazione della divisione russa dal resto del gruppo è stato complesso e che la transazione è in attesa dell’approvazione da parte delle autorità russe.

Il CEO di Carlsberg, Cees ‘t Hart, ha commentato l’importanza di questo accordo, definendolo una pietra miliare nel processo di separazione e vendita del business russo.