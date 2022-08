Carige: direttore Generale Bigarelli, “percorso integrazione in Bper previsto completarsi entro l’anno”

“I risultati raggiunti nel primo semestre hanno confermato il trend di crescita di Carige nonostante un contesto geopolitico e di mercato fra i più complessi e difficili degli ultimi anni. La resilienza dimostrata ancora una volta dalle persone di Carige ci ha permesso di consolidare il forte posizionamento della Banca e la sua vicinanza ai territori di appartenenza, costituendo, specie nella regione di più forte radicamento come la Liguria, il punto di riferimento per famiglie e imprese. Il buon andamento della top-line dei ricavi e la continua attenzione al contenimento delle spese rappresentano le fondamenta su cui costruire il rilancio nell’interesse di tutti gli stakeholder della Banca”. Così Matteo Bigarelli, direttore generale di Carige, commentando i dati semestrali approvati oggi dal consiglio di amministrazione. E ha aggiunto: “Il trend positivo potrà consolidarsi nei prossimi trimestri anche attraverso la graduale estensione dell’offerta dei prodotti e servizi del gruppo, ferma l’attenzione al proseguimento del percorso di integrazione in Bper Banca, che è previsto completarsi entro il corrente anno”.