Canone Rai, Giorgetti: allo studio varie ipotesi di riforma

Novità in arrivo sul canone Rai. “Ci sono allo studio varie ipotesi di riforma del canone RAI, che si differenziano anche in base all’orizzonte temporale”. Lo ha detto il Ministro dell’economia e delle finanze, Giancarlo Giorgetti, nell’audizione in Commissione di vigilanza Rai sulla schema di contratto di servizio, aggiungendo che per “definire meglio le ipotesi di riforma e il perimetro del servizio pubblico è stato convocato uno specifico tavolo presso il Mef, in un’ottica di breve periodo”.