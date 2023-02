Candriam annuncia un nuovo accordo con Gruppo Sella rafforzando la sua presenza nella distribuzione in Italia

Candriam, gestore globale multi-asset con focus sugli investimenti sostenibili e responsabili, nella giornata di oggi ha annunciato un nuovo accordo con Gruppo Sella.

Con l’accordo in questione ha rafforzato ulteriormente la sua presenza nel segmento della distribuzione in Italia attraverso un accordo strategico con il Gruppo Sella, che comprende le reti di distribuzione di Banca Sella Spa e di Banca Patrimoni Sella & C Spa.

La partnership è già operativa e prevede la distribuzione di un ampio ventaglio di strategie di Candriam, che coprono diverse asset class: obbligazionario, azionario, strategie sostenibili e alternative liquide.

Tra questi strumenti figurano strategie tematiche focalizzate sulla lotta contro il cancro, sull’utilizzo e il riciclo di risorse, sulla lotta al cambiamento climatico, sull’utilizzo della tecnologia nei sistemi biologici e sulla mobilità.

L’accordo rafforza la leadership di Candriam in Italia e conferma l’attenzione del mondo della distribuzione italiana verso le expertise gestionali di Candriam, in particolare quelle in materia di investimenti SRI e tematici. Nel corso del 2022, infatti, l’asset manager ha stipulato partnership con realtà di primo piano come Fideuram ISPB e Banca Wibida.

Grazie a questa partnership aumenta il novero di Consulenti Finanziari e investitori finali che possono accedere alla gamma di strategie ESG e tematiche di Candriam, strutturate per essere fortemente correlate con i quattro macrotrend che secondo l’asset manager modelleranno il mondo del futuro: andamenti demografici, paesi emergenti, progressi tecnologici e cambiamenti ambientali e sociali.

La gamma completa di soluzioni offerte da Candriam include strategie tradizionali, alternative, ESG, multi-asset e private asset, coniugando la flessibilità e l’innovazione nell’approccio ai mercati con una solida esperienza gestionale, che poggia su oltre 20 anni di esperienza e un team di oltre 600 professionisti.