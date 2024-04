Campari, via libera al bilancio annuale e alle nuove nomine

Nel corso dell’ultima assemblea, gli azionisti di Campari hanno dato il loro assenso al bilancio dell’anno conclusosi al 31 dicembre 2023, decidendo per la distribuzione di un dividendo di 0,065 euro ad azione. Nella stessa occasione, sono state comunicate le nomine di Matteo Fantacchiotti nel ruolo di amministratore esecutivo e di Robert Kunze-Concewitz come amministratore non esecutivo, entrambi per un mandato annuale che terminerà con l’assemblea del 2025, momento in cui verrà rinnovato l’attuale consiglio di amministrazione.

La scelta di Fantacchiotti come futuro ceo segue la decisione di Kunze-Concewitz di lasciare il suo posto, con la nomina ufficiale che sarà ratificata durante il consiglio di amministrazione previsto per il 15 aprile.