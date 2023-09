Campari: il Ceo Kunze-Concewitz lascia dopo 16 anni di mandato

Dopo 18 anni in azienda, Bob Kunze-Concewitz, CEO di Campari Group, ha informato il Cda della propria decisione di ritirarsi, per coltivare le sue passioni, a partire dall’Assemblea degli Azionisti del 11 aprile 2024.

Bob Kunze-Concewitz è stato CEO negli ultimi 16 anni. In questo periodo, l’azienda è cresciuta di circa 3 volte in termini di vendite nette e redditività, grazie a una combinazione di crescita organica ed esterna, con 27 acquisizioni dal 2007, per un investimento complessivo di €3,0 miliardi.

Sotto la sua guida, la presenza internazionale del Gruppo è cresciuta da 6 a 25 reti di distribuzione negli ultimi 16 anni, che coprono il 93% delle vendite, e da 9 a 23 impianti di produzione nel mondo.

Da maggio 2007, la capitalizzazione di mercato è aumentata di oltre 6 volte fino a raggiungere oggi €13,8 miliardi, generando un valore eccezionale per gli azionisti, con un TSR (Total Shareholder Return) del 13% annualizzato.

In conformità al processo di pianificazione della successione del Gruppo, il Cda ha selezionato Matteo Fantacchiotti, Managing Director Business Unit AsiaPacific, come nuovo CEO. Per garantire un passaggio di consegne fluido, ordinato e graduale, Matteo è stato nominato Deputy CEO con effetto immediato.

Dopo il ritiro, si prevede che Bob Kunze-Concewitz diventi amministratore non esecutivo della Società; la sua nomina verrà proposta alla prossima Assemblea degli Azionisti del 11 aprile 2024.

In conformità alla politica di remunerazione, dopo il ritiro Bob avrà diritto a ricevere il last mile incentive bonus come dettagliato nella relazione sulla remunerazione. A oggi Bob Kunze-Concewitz detiene 500.170 azioni ordinarie Campari.