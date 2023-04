Campari Group: vendite nette a +16,4%. Dividendo a €0,06 per azione

Nel 2022 le vendite nette sono state pari a €2.697,6 milioni, con una variazione organica pari al +16,4% rispetto al 2021 (variazione totale pari al +24,2%). La crescita organica rispetto al 2019 è stata pari al +39,9%.

Così Campari Group ha approvato il bilancio annuale e ha deliberato la distribuzione di un dividendo per l’esercizio 2022 pari a €0,06 per azione. L’utile netto del Gruppo rettificato è stato pari a €387,8 milioni, in aumento del +26,0% a valore su base totale. L’utile netto di Gruppo è stato di €333,0 milioni, dopo rettifiche operative, finanziarie e fiscali complessivamente pari a -€54,8 milioni. Il free cash flow è risultato pari a €188,7 milioni. Il free cash flow ricorrente è risultato pari a €360,5 milioni (in calo del – 11,5%). Questo andamento è principalmente dovuto al forte assorbimento di cassa collegato alle tasse pagate, all’aumento del capitale circolante e all’aumento degli investimenti in conto capitale