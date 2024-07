CAME acquisisce Motorline e punta a rafforzare il settore delle automazioni

CAME, azienda italiana leader nelle soluzioni per l’automazione e la sicurezza di ambienti residenziali, pubblici e aziendali, ha completato l’acquisizione della portoghese Motorline, nota per la produzione di sistemi di automazione per case, industrie e controllo veicolare.

Motorline, con un fatturato annuo di circa 30 milioni di euro, opera da 38 anni e collabora con una rete di 1.600 partner a livello globale. Questa acquisizione strategica punta a rafforzare la presenza di CAME nel settore delle automazioni, ampliando il proprio portafoglio prodotti e le opportunità commerciali.

CAME, con sede a Dosson di Casier (Treviso) e dieci stabilimenti produttivi in Italia e all’estero, ha registrato un fatturato di 309 milioni di euro nel 2023.

Il CEO Andrea Menuzzo ha dichiarato: “Con l’acquisizione di Motorline, CAME invia un forte segnale di crescita e consolidamento nel settore delle automazioni. La nostra strategia di crescita esterna è sempre stata focalizzata sulla valorizzazione dei brand acquisiti e delle loro potenzialità, supportata dal know-how tecnologico e dall’organizzazione di un Gruppo presente a livello globale con un modello di business orientato all’internazionalizzazione”.