Calzedonia acquisisce Cantiere del Pardo, leader nella produzione di yacht

Calzedonia Group, in collaborazione con Wise Equity, ha annunciato l’acquisizione di Cantiere del Pardo (CdP), un’impresa leader nel settore della produzione di yacht di lusso. CdP è noto per la creazione di yacht a vela e a motore di alta qualità, posizionandosi come un punto di riferimento in questo settore.

L’accordo, già ratificato con la firma di un contratto vincolante, rappresenta una fase di uscita per Wise Equity. Il fondo di investimento era entrato nel capitale di Cantiere del Pardo nel dicembre 2020 tramite il fondo Wisequity V. A seguito di questo passaggio, Wise Equity si ritira, lasciando spazio al Gruppo Calzedonia.

I manager storici di Cantiere del Pardo, Fabio Planamente e Gigi Servidati, rimarranno tuttavia attivi all’interno dell’azienda, mantenendo una quota di minoranza. Questo garantisce che l’esperienza e la conoscenza che hanno contribuito a rendere CdP un leader nel suo settore saranno preservate. L’operazione di acquisizione si prevede di concludere entro ottobre 2023, segnando un nuovo capitolo per Cantiere del Pardo sotto la guida del Gruppo Calzedonia.