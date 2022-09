Calzature, Nice Footwear approva la costituzione di una joint venture con Avirex

Operazione importante annunciata oggi nel calzaturiero. Il CdA di Nice Footwear, società attiva nello sviluppo, produzione e distribuzione di calzature per il tempo libero e per lo sport, con brand propri, in licenza e per conto terzi, in linea con la strategia di ampliamento delle partnership con i brand, ha approvato, in data odierna, la costituzione di una Joint Venture con il marchio storico Avirex, brand internazionale con il quale da anni Nice Footwear ha in essere un accordo di licenza per la commercializzazione delle calzature e specializzata nella produzione di giacche di pelle per l’aviazione, l’esercito e la marina militare USA.

Così le due società hanno stabilito di evolvere il consolidato e pluriennale rapporto, mediante la costituzione di una joint-venture, da parte di Nice Footwear, denominata Avirex Accessories, avente a oggetto l’ideazione, lo sviluppo e la commercializzazione di calzature a marchio Avirex e delle sue sotto linee. La JV sarà costituita da Nice Footwear con un capitale sociale pari a Euro 10.000,00 interamente versato.