Calma piatta a Piazza Affari all’indomani della Bce

16/06/2023 09:09

Partenza in lieve rialzo per le principali Borse europee nell’ultima seduta della settimana. Quando sono trascorsi pochi minuti dall’avvio degli scambi in Europa, l’indice tedesco Dax e quello francese Cac40 salgono rispettivamente dello 0,13% e dello 0,29%, mentre l’inglese Ftse 100 avanza dello 0,22 per cento. Il mercato sta digerendo le informazioni e decisioni arrivate […]