Calciomercato: Juve, accordo con il Monaco per cessione Zakaria

Prosegue il calciomercato estivo per la Juventus. La società bianconera ha annunciato l’accordo con la società AS Monaco Football Club per la cessione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Denis Lemi Zakaria Lako Lado per un corrispettivo di 20 milioni di euro, pagabile in quattro esercizi. Tale operazione, si legge in una nota, genera un impatto economico positivo sull’esercizio 2023/2024 pari a 4,6 milioni, al netto degli oneri

accessori (contributo di solidarietà, compensi agli agenti e sell-on fee).