BYD: prima nave cargo per accelerare l’export di veicoli elettrici

Il produttore di auto BYD ha fatto salpare la sua prima nave cargo noleggiata, il BYD Explorer No. 1, segnando un importante passo avanti nell’export di veicoli elettrici.

L’imbarcazione, che può trasportare fino a 7.000 auto, ha fatto tappa nel porto cinese di Yantai e si dirige verso Shenzhen prima di raggiungere l’Europa. Il cargo è gestito da Zodiac Maritime e affittato a BYD, come riportato da un post su WeChat della China International Marine Containers Group, che ha costruito la nave.

Conquistato il mercato interno, BYD è ora il marchio di automobili più venduto in Cina e sta espandendo rapidamente la sua presenza all’estero. Nel quarto trimestre, l’azienda ha superato Tesla per numero di veicoli consegnati nei tre mesi, diventando il più grande produttore di EV a livello mondiale. Tuttavia, l’espansione dei produttori di automobili cinesi all’estero ha suscitato la reazione dell’Unione Europea, che a ottobre ha avviato un’indagine sulle sovvenzioni cinesi ai veicoli elettrici.

Il viaggio inaugurale di BYD Explorer No. 1 è iniziato a Longkou, città portuale della provincia nordorientale di Shandong in Cina. La nave ha fatto tappa a Yantai il 9 gennaio e ora si dirige verso Shenzhen, dove ha sede BYD, per caricare altro materiale prima di navigare verso l’Europa. La CIMC ha affermato che BYD Explorer No. 1 è la prima nave cargo costruita da un costruttore navale cinese per l’esportazione di automobili locali. È dotata di due serbatoi per lo stoccaggio di gas naturale liquefatto, che sarà utilizzato come carburante principale per ridurre le emissioni.

Intanto, BYD ha mostrato in anteprima il prossimo modello, la U7, del suo sub-brand Yangwang, destinato al segmento ultra-lusso, con un costo superiore a 1 milione di yuan (140.000$). Questo si aggiunge al SUV U8 di Yangwang e a una supercar ancora da lanciare, la U9. Dopo aver iniziato le consegne a fine novembre, a dicembre Yangwang ha registrato la spedizione di 1.593 modelli nel suo primo mese pieno di attività.