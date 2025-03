BYD lancia veicoli elettrici con ricarica in 5 minuti

Le azioni di BYD hanno registrato un picco intra-giornaliero record dopo aver presentato una nuova linea di veicoli elettrici supportati da un sistema di ricarica ultra-rapida. Titolo in rialzo del 4% a Hong Kong.

L’azienda automobilistica ha annunciato che il suo nuovo sistema di batteria e ricarica può fornire circa 400 chilometri di autonomia in soli 5 minuti, e che inizierà a vendere veicoli dotati della nuova tecnologia il mese prossimo.

BYD si è impegnata a costruire più di 4.000 stazioni di ricarica in tutta la Cina per servire i nuovi EV aggiornati, e ha raccolto circa 5,6 miliardi di dollari in una vendita di azioni per supportare il lancio.