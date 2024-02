BYD lancia una supercar elettrica che potrebbe sfidare la Ferrari

La casa automobilistica cinese BYD ha presentato una nuova supercar elettrica che, a suo dire, può raggiungere velocità simili ai modelli di fascia alta prodotti da giganti del settore come la Ferrari.

La supercar U9 farà parte del marchio di lusso Yangwang di BYD, che è stato introdotto solo l’anno scorso e ha lanciato altri due veicoli. Secondo BYD, la U9 sarà in grado di raggiungere una velocità massima di 309,19 chilometri all’ora, ovvero 192,12 miglia all’ora. Sarà inoltre in grado di accelerare fino a 100 chilometri orari in 2,36 secondi.