Buyback Ovs: tra 11-17 agosto acquistate 241.500 azioni ordinarie, pari a 0,083% capitale sociale

Ovs ha annunciato di avere acquistato su Euronext Milan, nel periodo tra il 11 agosto 2022 e il 17 agosto 2022, 241.500 azioni ordinarie (pari allo 0,083% del capitale sociale) al prezzo unitario medio di 1,6505 euro per un controvalore complessivo di 398.588,51 euro. Tali operazioni, si legge in una nota, sono state realizzate nell’ambito dell’autorizzazione all’acquisto di azioni proprie deliberata dall’assemblea degli azionisti del 31 maggio 2022, in prosecuzione dell’attuazione del programma di acquisto di azioni proprie già avviato lo scorso 2 febbraio 2022. A seguito delle operazioni finora effettuate, Ovs detiene 8.073.013 azioni proprie pari al 2,775% del capitale sociale.