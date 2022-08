Buyback Generali: dopo acquisti 5 agosto società detiene 0,47% del capitale sociale

Generali ha comunicato di avere acquistato circa 1,3 milioni di azioni proprie nel periodo dal 3 al 5 agosto al prezzo medio ponderato di 14,79 euro, per un controvalore complessivo di 20.024.536,92 euro. L’operazione di acquisto di azioni proprie fa seguito, si legge in una nota, a quanto comunicato lo scorso 2 agosto circa l’avvio del programma di acquisto di azioni proprie (buyback) ai fini del loro annullamento, in esecuzione della delibera dell’assemblea degli azionisti dello scorso 29 aprile.

A seguito degli acquisti effettuati, alla data del 5 agosto 2022 il gruppo assicurativo di Trieste e le sue controllate detengono 7.461.579 azioni proprie, pari allo 0,47% del capitale sociale.