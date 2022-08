Buyback DiaSorin: tra 16-22 agosto acquistate 96.374 azioni proprie

In relazione al programma di acquisto di azioni proprie (buyback), DiaSorin ha acquistato nel periodo compreso tra il 16 e il 22 agosto 2022 96.374 azioni proprie per un controvalore complessivo di 13.209.534,05 euro, nell’ambito dell’autorizzazione deliberata dall’Assemblea degli azionisti lo scorso 29 aprile 2022. A seguito degli acquisti comunicati ieri, considerando le azioni proprie già in portafoglio, alla data del 22 agosto 2022 DiaSorin detiene 2.111.457 azioni proprie pari al 3,7739% del capitale sociale.