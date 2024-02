Bundesbank: Germania è probabilmente in recessione

La Germania è probabilmente in recessione ora, poiché la domanda esterna è debole, i consumatori rimangono cauti e gli investimenti interni sono frenati dagli alti costi di finanziamento.

Così ha detto la Bundesbank in un rapporto pubblicato oggi sulla più grande economia europea. Il paese è in difficoltà da quando l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia nel 2022 ha fatto salire i costi dell’energia, e la sua vasta economia, pesantemente dipendente dall’industria, si trova ora nel quarto trimestre consecutivo di crescita zero o negativa, che pesa su tutta la zona euro.