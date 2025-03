Bund, rendimento sale ancora e raggiunge il 2,92%

I Bund tedeschi hanno aperto ancora in ribasso, dopo la peggior seduta dal 1990, poiché gli investitori richiedono un rendimento più elevato per acquistare debito della Germania, a seguito dei piani di spesa storici della nazione.

Il rendimento del decennale tedesco sale di altri 13 bp al 2,92%, sui massimi dal 2023, portando a oltre 30 bp il rialzo rispetto a martedì, dopo l’annuncio di una radicale revisione fiscale per sbloccare centinaia di miliardi di euro per investimenti in difesa e infrastrutture.

Il cambio di rotta della Germania, dopo anni di conservatorismo fiscale, arriva in risposta al minor supporto degli Stati Uniti alla sicurezza dell’Ue, che ha spinto i leader europei a mobilitare fondi aggiuntivi per la difesa.