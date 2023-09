Bullard: “Bene che la Fed alzi ancora i tassi”

James Bullard, ex Presidente della Fed di St. Louis, ha espresso la necessità di un ulteriore aumento dei tassi di interesse per prevenire il rischio di una nuova accelerazione dell’inflazione.

Durante un’intervista a Bloomberg TV, Bullard ha affermato che tale mossa potrebbe rappresentare una buona strategia di prevenzione per garantire che l’inflazione di base continui a diminuire in modo appropriato.

Nella riunione di ieri la maggior parte dei responsabili delle politiche ha indicato che sarebbero favorevoli ad un ulteriore aumento dei tassi quest’anno. Le nuove proiezioni economiche rilasciate dopo l’incontro di politica monetaria riducono le probabilità di tagli l’anno prossimo.

Jerome Powell, Presidente della Federal Reserve, ha dichiarato che gli ufficiali sono pronti ad aumentare ulteriormente i tassi se necessario e intendono mantenere la politica a un livello restrittivo fino a quando non saranno sicuri che l’inflazione stia diminuendo in modo sostenibile verso il loro obiettivo.

James Bullard ha concluso sottolineando che questo ha molto senso, vista la forza dell’economia e la robustezza del mercato del lavoro. Ha inoltre rassicurato che le prospettive per un atterraggio morbido sono molto buone, ma ha ricordato che non si è atterrati fino a quando l’inflazione non torna al 2%.