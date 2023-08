Buffett acquista titoli di Stato Usa malgrado downgrade Fitch

Nonostante il recente declassamento del debito statunitense da parte di Fitch Ratings, Berkshire Hathaway di Warren Buffett continua a comprare titoli di Stato Usa.

“Abbiamo acquistato $10 miliardi in Treasury Usa lunedì scorso e altri $10 miliardi questo lunedì. E l’unica domanda per il prossimo lunedì è se acquisteremo $10 miliardi in T-bills a 3 o 6 mesi”, ha dichiarato Buffett su CNBC.

L’oracolo di Omaha ha voluto tranquillizzare tutti affermando che ci sono alcune cose di cui le persone non dovrebbero preoccuparsi e “questa è una di quelle”.

Fitch ha ridotto il rating sovrano degli Stati Uniti da AAA a AA+ all’inizio della settimana, citando il crescente deficit del paese e il continuo braccio di ferro politico per aumentare il tetto del debito.

Nonostante le reazioni moderate dei mercati a seguito del declassamento, i Treasury a lungo termine si apprestano a chiudere la peggiore settimana dell’anno. Sul calo hanno inciso l’annuncio di una maggiore emissione di bond nelle prossime aste, l’adeguamento della politica di controllo dei tassi da parte della Bank of Japan e i solidi dati occupazionali statunitensi.