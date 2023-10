BTP Valore: seconda emissione riscuote successo tra risparmiatori

Il lancio della seconda emissione del BTP Valore, il titolo di Stato dedicato ai risparmiatori individuali, ha raccolto un grande successo. L’interesse è evidenziato dagli ordini che, già alle 10:19, avevano superato quota 1 miliardo di euro, con oltre 34 mila contratti sottoscritti. Il periodo di collocamento è iniziato lunedì 2 ottobre e si concluderà venerdì 6 ottobre.

Il vero punto di forza di questa emissione del BTP Valore risiede nella sua struttura. Per la prima volta, infatti, i risparmiatori beneficeranno di cedole trimestrali calcolate su tassi prefissati e crescenti nel tempo, in base al meccanismo step-up. Il 29 settembre sono stati resi noti i tassi cedolari minimi garantiti: 4,10% per i primi tre anni e 4,50% per il quarto e quinto anno. Al termine del collocamento, verranno annunciati i tassi cedolari definitivi, che potranno essere confermati o rivisti al rialzo, a seconda delle condizioni di mercato.

Infine, il titolo, con una durata di 5 anni, offre un extra premio di fedeltà. Questo consiste nello 0,5% del capitale investito per coloro che acquistano il titolo durante i giorni di collocamento e lo conservano fino alla scadenza. Un’opportunità di investimento sicuro e conveniente, che premia la fedeltà e la pazienza dei risparmiatori.