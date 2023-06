Btp Valore: raccolta record oltre 220 milioni, tassi definiti dopo ultima giornata di collocamento

La raccolta del Btp Valore ha raggiunto la notevole cifra di oltre 220 milioni di euro, poco dopo l’inizio dell’ultima giornata di collocamento. Tale giornata si concluderà alle ore 13:00, e al momento si contano già 6.933 contratti sottoscritti.

Una volta terminato il collocamento, verranno resi noti i tassi definiti, che non potranno essere inferiori a quelli già comunicati l’1 giugno. I valori minimi previsti sono del 3,25% per i primi due anni ed al 4% per il secondo biennio.

Al termine della seduta di ieri, la raccolta complessiva dei quattro giorni di collocamento del Btp Valore ha raggiunto oltre 17 miliardi di euro. Questo valore rappresenta il livello più elevato mai registrato nelle emissioni retail, superando di circa 3 miliardi il sedicesimo Btp Italia.