Btp Valore: avvio positivo per la nuova famiglia di titoli di Stato per piccoli risparmiatori

Il Btp Valore, la nuova famiglia di titoli di Stato pensata per i piccoli risparmiatori, ha avuto un avvio di slancio raccogliendo ordini per 500 milioni di euro. Il collocamento, iniziato oggi, proseguirà fino a venerdì, offrendo un’opportunità di investimento interessante per chi vuole diversificare il proprio portafoglio.

Il tasso minimo garantito offerto dal Btp Valore è allettante e crescente: per il primo e il secondo anno, i risparmiatori avranno un tasso fisso del 3,25%, mentre per il terzo e il quarto anno salirà al 4%. Per chi deciderà di mantenere il titolo per tutti i quattro anni fino alla scadenza naturale, alla percentuale garantita si aggiungerà anche il previsto premio fedeltà finale pari allo 0,5% del capitale investito.