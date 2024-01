Brunello Cucinelli: ricavi in salita del 23,9%

Brunello Cucinelli ha registrato un incremento impressionante dei ricavi nel 2023, con un aumento a tassi correnti del 23,9%. L’azienda conferma le aspettative di un ulteriore aumento del 10% per l’anno in corso e prevede lo stesso tasso di crescita per il 2025.

Il quarto trimestre del 2023 ha segnato un traguardo significativo per l’azienda, registrando il miglior risultato di sempre in termini assoluti. I ricavi hanno raggiunto i 321 milioni di euro, con un aumento del 15,6%, portando il totale annuale a un record di oltre 1,1 miliardi di euro, secondo una nota rilasciata dall’azienda.