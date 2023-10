Brunello Cucinelli annuncia fatturato primi 9 mesi. Atteso per il 2023 ‘risultato stupendo’

Il Consiglio di Amministrazione di Brunello Cucinelli, la casa di moda attiva nel mercato dei beni di lusso quotata su Borsa Italiana ha annunciato di aver esaminato il fatturato dei primi nove mesi del 2023 al 30 settembre, parlando di “ottimi risultati”, che “ci rendono estremamente soddisfatti”.

I ricavi dei primi 9 mesi del 2023 sono saliti infatti del 27,5% (+28,8% a cambi costanti) mentre, nel terzo trimestre dell’anno, le vendite sono ammontate a 274,4 milioni di euro, “con un valore assoluto in linea con il fatturato del primo e del secondo trimestre, e una crescita importantissima del +21,1% a cambi correnti”.

Nel comunicato diffuso nella serata di ieri, Brunello Cucinelli ha sottolineato che le vendite in tutte le aree geografiche e canali hanno messo in evidenza “con estrema chiarezza la forte richiesta di ready to wear di grande qualità e artigianalità, con un’attenzione particolare all’esclusività e alla rarità di questi manufatti”.

In particolare le Americhe (+21,7% i ricavi nei 9 mesi 2023), l’Europa (+20,2%) e l’Asia (+49,7%) hanno mostrato “la crescita ‘strutturale’ della domanda verso questa tipologia di offerta, confermando la solidità delle crescite che già avevamo riportato nella prima parte dell’anno”.

Bene anche la dinamica per canali, con il retail (+34,6% la crescita nei 9 mesi) e il wholesale (+17,1%).

Outlook: previsto per il 2023 un risultato stupendo

Nel presentare l’outlook, l’azienda ha detto di immaginare “uno stupendo risultato per il 2023, con una crescita attesa dei ricavi tra il +20% e il +22%, rispetto alla precedente stima del +19%, una sana marginalità, in linea con la prima parte dell’anno, e un incremento molto positivo degli utili”.

Le attese vengono considerate “estremamente concrete, partendo dai risultati dei 9 mesi e considerando l’ottimo apprezzamento dei clienti per le collezioni Autunno Inverno 2023 attualmente nei negozi con interessantissimi dati di sell-out”.

Per il 2024 e il 2025 Brunello Cucinelli prevede “una sana ed equilibrata crescita nell’intorno del +10%”.